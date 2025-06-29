Названа просьба НАТО к Зеленскому во время саммита

Strategic Culture: Зеленского призвали не выпрашивать помощь на саммите НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге, но призвали не выпрашивать там помощь для Киева. Об этом пишет Strategic Culture.

«На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою миску для подаяний», — сказано в материале.

Издание пишет, что даже выбор Зеленским наряда — отказ от военной формы — еще раз указывает на то, что организаторы мероприятия со стороны альянса решили уделить приоритетное внимание подхалимству перед президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Владимир Зеленский впервые за несколько лет отказался от военной формы. Он появился на публике в костюме и туфлях черного цвета перед встречей с королем Карлом III в Виндзорском замке.