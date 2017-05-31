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Ray-Ban создал очки для ярких индивидуалистов

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Американская компания Ray-Ban представила новую модель очков под названием Blaze. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

По словам представителей марки, она предназначена для ярких индивидуалистов. Крупная металлическая оправа с блестящей окантовкой в сочетании с контрастными линзами отличается универсальностью и подойдет как под классический деловой костюм, так и под яркое худи с шортами

Компания Ray-Ban занимается производством солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики, принадлежит итальянской фирме Luxottica Group S.p.A. Первая модель очков выпущена в 1937 году и предназначалась для пилотов американских ВВС.

Одна из новинок марки — модель солнцезащитных очков, посвященная американской певице Дженис Джоплин. Модель с круглой оправой и яркими линзами получила название Ja-Jo. По словам представителей марки, эти очки можно надеть на музыкальные фестивали и вечеринки, которые пройдут летом.

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