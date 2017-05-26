Пилоты Scuderia Ferrari наденут очки Ray-Ban

Американский бренд Ray-Ban выпустил специальную коллекцию солнцезащитных очков для пилотов команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает HighSnobiety.

Оправы выдержаны в фирменных цветах Ferrari — красном и желтом. При создании очертаний дизайнеры Ray-Ban вдохновлялись аэродинамическими формами гоночных болидов. Среди доступных моделей — классические Aviator, Caravan, Erika и Wayfarer. Солнцезащитные линзы брендированы логотипом Ray-Banи эмблемой Ferrari с гарцующим конем.

Фото: Ray-Ban 1 /5

Компания Ray-Ban занимается производством солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики, принадлежит итальянской фирме Luxottica Group S.p.A. Первая модель очков выпущена в 1937 году и предназначалась для пилотов американских ВВС. В марте 2017 года бренд выпустил специальную модель в память рок-певицы Дженис Джоплин, названную Ja-Jo. По словам представителей марки, эти очки можно надеть на музыкальные фестивали и вечеринки, которые пройдут летом.

Luxottica Group владеет также брендами Persol и Oakley. По итогам 2015 года выручка компании составила около 9 миллиардов евро.

