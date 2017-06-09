Cartier создал очки с зеркальным эффектом

Ювелирно-часовой дом Cartier обновил коллекцию солнцезащитных очков Panthere de Cartier. Об этом собщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 июня. В линейку добавились три новые модели.

Очки авиаторы отличаются отделкой и цветом линз: они выполнены в золотом, персиковом и голубом оттенках с зеркальным эффектом. Модели украшены изображением пантеры.

Фото: Cartier 1 /2

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Кроме часов и драгоценностей, Cartier производит очки, пишущие инструменты, аксессуары из кожи и шелка и парфюмерию.

Одна из новинок марки — аромат Les Heures Voyaugeuses, представленный в тревел-формате. Фирменные флаконы украшенны известным узором Мушараби.