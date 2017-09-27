Итальянцы покрыли револьверы и «беретты» черными бриллиантами

Итальянский ювелирный бренд Zancan представил на ювелирной выставке Vicenzaoro (Италия) мужские украшения в коллекции Limited Edition. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Виченцы.

Кольца, браслеты и подвески в виде револьверов, автоматических пистолетов «беретта», барабанов и магазинов с пулями выполнены из серебра или белого золота с деталями из желтого либо розового золота и декорированы паве из белых и черных бриллиантов. На украшения нанесена гравировка Calibro 38 («38 калибр») или .38 Special (условное обозначение револьверного патрона с цилиндрической гильзой с выступающей закраиной).

Фото: Zancan 1 /3

Бренд Zancan основан дизайнером и предпринимателем Робертино Занканом в Понто ди Нанто неподалеку от Виченцы (Италия) в 1990 году. В 2001 году компания расширила производство, открыв современное фабричное здание. Производит украшения для мужчин из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями, гравировкой и эмалевым декором, а также аксессуары из кожи (портмоне, кошельки, картхолдеры).