Dolce & Gabbana выпустили эксклюзивную коллекцию для России

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana представил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, созданную специально для российского рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

В коллекцию вошли модели классических фасонов, выполненные из шифона, поплина, атласа и парчи, а также обувь и сумки. Вещи украшены эксклюзивными принтами. Капсульная коллекция представлена в московских бутиках марки, универмагах ЦУМ (Москва) и ДЛТ (Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба Mercury 1 /2

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

ДЛТ — петербургский магазин формата department store, продающий товары сегментов люкс и премиум, преемник советского универмага Дом Ленинградской Торговли. Занимает историческое здание на Большой Конюшенной улице, возведенное по проекту Эрнеста Вирриха в 1908-1913 годах.

Оба универмага управляются Группой Компаний Mercury. С 2016 года ЦУМ и ДЛТ предложили новую ценовую политику, уравняв цены на одежду и аксессуары ведущих мировых брендов с ценами на эти же товары в Милане и других европейских городах.

