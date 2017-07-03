Москвичам предложили Dolce&Gabbana и Ralph Lauren со скидкой

В московском универмаге ЦУМ начался сезон распродаж. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля. Коллекции женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2017 будут доступны со скидкой.

В распродаже участвуют товары брендов Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Saint Laurent Paris, Alexander McQueen, Dsquared2, Belstaff, Alaia, Balenciaga, Oscar de la Renta, Celine, Valentino, Emilio Pucci, Marni, Victoria Beckham, Givenchy, Stella McCartney, Carven, Charlotte Olympia, Rochas, Isabel Marant, Dries Van Noten, Equipment, Acne, McQ, Marcus Lupfer, Current Elliot, JBrand, Paige и других.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.