LuisaViaRoma предложила миллениалам напульсники Dolce & Gabbana

Итальянский интернет-ретейлер модной одежды, обуви и аксессуаров LuisaViaRoma в сотрудничестве с итальянским модным домом Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

По словам представителей марки, при создании линейки дизайнеры ориентировались на стиль поколения миллениалов. В коллекцию вошли кроссовки, футболки, напульсники и повязки на голову. Вещи представлены в интернет-магазине.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.