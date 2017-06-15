Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего

Дизайнеры итальянского модного дома Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана в шутку призвали клиентов устроить им бойкот, сообщает Associated Press. Поводом для этого стали высказывания критиков, недовольных тем, что на странице бренда в соцсетях часто появляются фотографии жены президента США — Мелании Трамп в фирменных нарядах.

В ответ на критику модельеры создали коллекцию футболок с призывом игнорировать продукцию бренда а также разместили в Instagram снимки с постановочной акции протеста.

It’s not a boycott without a selfie! Purchase your own #BoycottDolceGabbana t-shirt on the online store. Link in Bio. #DGMen Photo by Nello Esposito A post shared by Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) on Jun 9, 2017 at 5:11am PDT

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.

Раскол в модном мире произошел еще до официального вступления Трампа в должность президента США: одни модельеры категорически отказывались одевать первую леди, а другие, наоборот, согласились это делать.