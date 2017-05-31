Dolce & Gabbana предложили женщинам одеться под Кейт Миддлтон

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana разработал дизайн платья в честь Кейт Миддлтон. Платье уже появилось в продаже и представлено на сайте Net-a-Porter. Цена — 2675 долларов.

Модель в стиле 1940-х годов представлена в двух цветах: молочно-белом и изумрудном. Наряд похож на тот, что она носила во время визита в Канаду. Только для того случая дизайнеры сделали платье в единственном экземпляре с учетом параметров фигуры Миддлтон.

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Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году. Первый бутик марки открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кемпбелл и другие.

Визит королевской семьи в Канаду состоялся осенью 2016 года. Общая стоимость нарядов Миддлтон оценивалась в 80 тысяч долларов.