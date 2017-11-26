Американцы купили товаров онлайн на рекордную сумму

Жители США сделали онлайн-покупок в «Черную пятницу» и День благодарения на рекордную сумму — 7,9 миллиарда долларов, это на 17,9 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Adobe Analytics.

Как пишет Mashable, по данным маркетинговой Salesforce, в среднем один покупатель тратил 122 доллара. По подсчетам Adobe — 135 долларов. Издание уточняет, что непосредственно в «Черную пятницу» американцы потратили 5,03 миллиарда долларов, что так стало самой большой суммой за историю дня распродаж.

Reuters уточняет, что самые большие скидки в день распродаж ритейлеры установили на консоли, в том числе PlayStation 4, телевизоры, игрушки и ноутбуки.

По прогнозу Adobe, в киберпонедельник 27 ноября в США на онлайн-покупки потратят 6,6 миллиарда долларов, что также станет рекордом. Как ранее сообщала компания, за 23 ноябрьских дня в США на покупки в интернете потратили 28,6 миллиарда долларов.

«Черная пятница» — ежегодный день глобальных распродаж в США и некоторых других странах, следующий за американским Днем благодарения. В России «Черную пятницу» проводят с 2013 года.