Покупатели потратили шокирующую сумму на шопинг в интернете

Американцы потратили рекордную сумму на покупки в интернете за 24 часа — миллиард долларов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics.

В целом с начала ноября было потрачено 28,6 миллиарда долларов. По информации телеканала, ожидается, что «киберпонедельник», который традиционно следует после «черной пятницы», станет самым прибыльным днем с точки зрения онлайн-шопинга в мире с объемом продаж в 6,6 миллиарда долларов.

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«Американский потребитель сейчас — это ниндзя в онлайн-магазине, который знает, сколько и где нужно немного выждать время, чтобы купить товар со скидкой или по более выгодной цене», — заявили представители исследования.

Отмечается, что в 2016 году из-за президентских выборов жители США неохотно делали покупки в интернете, но к концу года их активность снова возросла. По данным Adobe, 69 процентов пользователей заказывают товары через ноутбуки и компьютеры, 21 процент — с помощью смартфонов, еще десять процентов используют планшет.