Болид Шумахера продали за рекордную сумму

Гоночный болид Михаэля Шумахера Ferrari F2001 был продан аукционным домом Sotheby's‏ за 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщается в официальном Twitter аукционного дома.

Оценочная стоимость лота составляла 4-5,5 миллиона долларов. Как сообщили представители аукциона, это рекордная цена, когда-либо уплаченная за современный болид «Формулы-1». За штурвалом этого автомобиля Шумахер выиграл Гран-при Монако в 2001 году.

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В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика экстренно госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро. Родные Шумахера не теряют надежды на его выздоровление. «Супруга Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо», — сказал источник из окружения семьи немецкого гонщика. По его словам, Шумахер находится в «неплохой физической форме, учитывая его состояние».