Производитель гоночных болидов выпустил первый дорожный автомобиль

Итальянская автомобилестроительная фирма Dallara выпустила первый за свою 45-летнюю историю автомобиль для дорог общего пользования. Об этом сообщает Motor Authority.

Двухместный спорткар в кузове баркетта (разновидность родстера без дверей) оснащен двигателем мощностью 400 лошадиных сил. Автомобиль будет произведен в количестве 600 экземпляров. Цена — 182,5 тысячи долларов в базовой комплектации. По желанию заказчика машину можно будет дооборудовать крышей, дверями типа «крылья чайки» и композитным ветровым стеклом, превратив его таким образом в купе.

Материалы по теме Бешеные табуретки Спортивные модификации компактных авто не теряют популярности

Как пояснили представители фирмы, Dallara Stradale был разработан как подарок к 81-летию основателя марки Джана Паоло Даллара.

Ранее компания выпускала только гоночные болиды.для «Формулы-1» и «Формулы-3», а также поставляла шасси для гоночных серий GP2 и IndyCar.

Основатель фирмы Джан Паоло Даллара в 1960-е работал в Ferrari и Maserati, а с 1963-го был главным конструктором Lamborghini. Среди его разработок такие модели, как Espada и Miura. В 1972 году Даллара основал собственную компанию.