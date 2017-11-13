Богатым арабам покажут 755-сильный спорткар 2019 года

Мировая премьера спорткара Chevrolet Corvette ZR1 2019-го модельного года состоится на Международном автосалоне в Дубае, (ОАЭ) во вторник, 14 ноября. Об этом сообщает Motor Authority.

Закрытый показ новинки для специалистов и представителей СМИ уже прошел в воскресенье, 12 ноября. Известно, что автомобиль оснащен новым V-образным восьмицилиндровым двигателем LT5 мощностью 755 лошадиных сил с турбонаддувом и рабочим объемом 6,2 литра.

Компоновка классическая, с приводом на заднюю ось. Возможна комплектация как ручной 7-ступенчатой, так и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль оснащен регулируемым антикрылом и передним аэродинамическим спойлером, обеспечивающими лучшее сцепление с дорогой. Максимальная скорость — 338 километров в час.

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Салон спорткара отделан натуральной кожей, сиденья — спортивные ковшового типа, аудиосистема — Bose.

Прием заказов на новую модель начнется 20 ноября, цены не сообщаются. О доступности автомобиля на российском рынке пока ничего не известно.

Самый первый экземпляр модели Corvette был выпущен 30 мая 1953 года на заводе в городе Флинт, штат Мичиган (США).