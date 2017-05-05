Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро

Американская автомобильная марка Chevrolet выпустила лимитированную серию Carbon 65 Edition в честь 65-летия начала выпуска модели Corvette. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 5 мая, сообщил представитель пресс-службы фирмы.

Спецверсии с углепластиковыми элементами кузова (задний спойлер, воздухозаборники и некоторые другие детали) в модификациях Grand Sport и Z06. Будет выпущено всего 650 автомобилей, из них 125 предназначены для продажи в Европе. Цена на Corvette Z06 Carbon 65 Edition в Германии начинается со 139 тысяч евро, на Corvette Grand Sport Carbon 65 Edition — со 115 тысяч евро. О возможности приобретения автомобилей в России пока не сообщается.

«Corvette — одна из самых знаменитых моделей в истории Chevrolet и вообще спортивного автомобилестроения, с наследием, которое мало у кого есть. Carbon 65 Edition отдает дань уважение этому наследию, предлагая клиентам еще одну уникальную модель», — отметил вице-президент Cadillac and Chevrolet Performance Cars Europe Феликс Веллер.

Самый первый экземпляр Corvette был выпущен 30 мая 1953 года на заводе в городе Флинт, штат Мичиган (США).