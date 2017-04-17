Chevrolet Camaro оснастили 1000-сильным двигателем

Американская компания Trans Am Worldwide, специализирующаяся на кастомизации автомобилей Chevrolet Camaro, представила модель 455 Super Duty. Машина оснащена двигателем, который может развивать мощность 1000 лошадиных сил. Об этом сообщает Motor1. Премьера состоялась во время международного автосалона в Нью-Йорке.

Дизайнеры изменили внешний вид машины, так что она стала похожа на Pontiac Trans Am образца 1970 года. Автомобиль получил новую оптику, карбоновый спойлер и новый капот с крыльями.

Динамические характеристики маслкара пока не раскрываются. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 50 экземпляров, заказы начнут принимать с мая.

На другом автосалоне — в Женеве, который прошел в марте 2017 года, Chevrolet представил концепт — Camaro Track с двигателем V8. Автомобиль оснащен специальными 20-дюймовыми колесами и оптимизированным для быстрого прохождения поворотов шасси. Также его отличают от серийной модели усиленные тормоза и опущенный на 30 миллиметров центр тяжести.