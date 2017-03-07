Chevrolet создал автомобиль для требовательных водителей

Американский автомобильный бренд Chevrolet представил новый концепт — Camaro Track Concept. Официальная премьера состоялась в рамках международного автосалона, который начался в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителей марки, эта машина создана для требовательных водителей, которым необходимо быстрое спортивное купе. Она подходит как для обычных дорог, так и для гоночных треков. Модель Track Concept оснащена двигателем V8. Автомобиль представлен в атласно-зеленом цвете с двумя черными полосами по бокам.

Автомобиль оснащен специальными 20-дюймовыми колесами и оптимизированным для быстрого прохождения поворотов шасси. Также его отличают от серийной модели усиленные тормоза и опущенный на 30 миллиметров центр тяжести.

Кроме того, компания также покажет на автосалоне новый Corvette в модификациях Grand Sport и Z06, которые уже продаются в России.