В новогодние каникулы россияне потратили триллион рублей

С 1 по 8 января россияне потратили 920 миллиардов рублей, из них 23 миллиарда — в сети. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Новогодние расходы россиян в 2018 году выросли на 7 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (860 миллиардов рублей). Покупки в интернете увеличились на 22 процента.

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По мнению президента АКИТ Алексея Федорова, спрос на онлайн-покупки во время каникул вырос во многом из-за плохой погоды в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции.

«Мы заметили, что интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отмененных заказов в этот период доходил до 30-35, тогда как в обычное время он не превышает 10», — пояснил Федоров.

Наибольшим спросом пользовались бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете россияне чаще покупали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные часы», наушники, а также товары для дома и мебель.

По данным АКИТ, в новогоднюю ночь покупки онлайн сделали около семи миллионов человек.

В конце ноября 2017 года, в день распродаж — «черную пятницу» — россияне потратили 30 миллиардов рублей. Покупателями товаров со скидками стали 20 миллионов человек.

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