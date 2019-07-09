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Назван способ стимулировать россиян заводить детей

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Более половины россиян (64 процента) заявили, что материнский капитал стимулирует семьи заводить детей после рождения первенца. Об этом свидетельствую результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 9 июля.

Чаще всего об этом заявляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (69 процентов) и люди старше 60 лет (71 процент). Около трети опрошенных (31 процент) не считают маткапитал достаточным стимулом для рождения второго ребенка. Это преимущественно респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (37 процентов) и от 35 до 44 лет (37 процентов).

По данным социологов, о праве получить материальную помощь при рождении второго и последующего ребенка знают 96 процентов опрошенных. 15 процентов этой возможностью воспользовались, а 43 процента имеют близких родственников, которые получали материнский капитал.

Продление программы маткапитала поддержали 78 процентов опрошенных, среди них больше всего россиян в возрасте от 25 до 34 лет (84 процента). Почти половина опрошенных (46 процентов) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить деньги на лечение матери и ребенка, еще 17 процентов — на капитальный ремонт, 12 процентов хотели бы получить часть суммы наличными.

Опрос проводился 27 июня 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал будут индексировать ежегодно. «В последние годы индексации не было из-за непростых финансовых условий. Но теперь она будет проходить каждый год с 1 января, по прогнозной инфляции», — сказал он. Точный процент индексации пока неизвестен.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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