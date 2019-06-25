В России многократно увеличат пособие на детей с полутора лет

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 25 июня.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии.

Он напомнил, что почти в два раза был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, введена выплата при рождении первенца в семьях, проживающих на Дальнем Востоке, а также введен региональный маткапитал при рождении второго ребенка, рассказал премьер.

Глава правительства анонсировал существенное увеличение пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в апреле. Отмечалось, что «весомая добавка» коснется «безусловно нуждающихся».

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