Материнский капитал начнут индексировать ежегодно

Материнский капитал будут индексировать ежегодно, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Комсомольской правде».

«В последние годы индексации не было из-за непростых финансовых условий. Но теперь она будет проходить каждый год — с 1 января по прогнозной инфляции», — сказал он.

По его словам, точный процент индексации на следующий год пока неизвестен, так как Минэкономразвития проверяет прогноз.

Максим Топилин уже анонсировал индексацию маткапитала в ходе Петербургского международного экономического форума 6 июня. Он уточнил, что с 1 января 2020 года объем маткапитала составит около 470 тысяч рублей.

Также на полях экономического форума вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о разработке правительством мер для стимулирования россиянок к рождению первого ребенка. Конкретные варианты мер она не огласила.

В мае сообщалось, что бумажные сертификаты со следующего года могут заменить на электронные, а матерей начнут заносить в цифровой реестр.

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