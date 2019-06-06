В России увеличат материнский капитал

В России проиндексируют материнский капитал. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает ТАСС.

По его словам, средства на индексацию уже выделены, решение согласовано. Так, с 1 января 2020 года объем маткапитала увеличится на 17 тысяч и составит около 470 тысяч рублей.

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.

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