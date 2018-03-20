Россиянин решил оставить семью без квартиры и вернул маткапитал

Житель Новосибирска, пытающийся лишить бывшую супругу прав на долю в квартире, вернул в Пенсионный фонд всю сумму полученного ими материнского капитала, передает «Cиб.фм».

«Мой доверитель использовал 326 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, в настоящее время маткапитал возрос, и мой доверитель возвратил 453 тысячи», — рассказала изданию юрист Наталья Сальникова.

В фонде пояснили, что такой практики в стране еще не было и механизма возврата подобных выплат нет. До окончания суда воспользоваться деньгами женщина не сможет.

Спор идет вокруг однокомнатной квартиры, приобретенной мужчиной в ипотеку еще до брака. После рождения второго ребенка полученные семьей средства маткапитала были направлены на погашение кредита. После развода бывший глава семейства продолжает самостоятельно вносить платежи за квартиру и хочет стать единоличным хозяином жилья.

«Он написал доверенность и наделил меня с детьми долями, и после этого Пенсионный фонд выделил нам эти деньги. После развода мы год судились, он пытался нас выписать из этой квартиры. По понятным причинам мы в ней давно не живем уже, но я была спокойна за будущее детей», — пояснила бывшая супруга новосибирца.

Разбираться с прецедентом предстоит суду.

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