Россиянам пообещали дешевую ипотеку

Средняя ставка по ипотеке к концу текущего года снизится до 8 процентов годовых. Об этом заявил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В текущем году средняя ставка составит 9 процентов, а на конец года — 8 процентов. Видим, что и дальше она будет демонстрировать тенденцию к снижению», — сказал он. Плутник добавил, что долгосрочный прогноз ипотечных ставок — до 2025 года, к примеру, сделать сложно из-за влияния массы разных факторов. Но в ближайшие три года, по его словам, тенденция к уменьшению ставок по жилищным кредитаи сохранится.

АИЖК также ожидает, что в 2018 году объем выдачи ипотечных кредитов вырастет примерно на 30 процентов. По оценкам ипотечного агентства, в текущем году будет выдано ипотечных кредитов примерно на 2,5 триллиона рублей, ими воспользуются более 1,3 миллиона российских семей. «Наша задача совместно с Минстроем обеспечить качество предложения. Мы видим возрастающие объемы жилищного строительства, но хотим, чтобы то жилье, которое будет строиться в городах, было построено по новым принципам», — добавил Плутник. И пояснил, что речь идет о комфорте как в самих квартирах, так и в жилых квартах в целом.

По его словам, в настоящее время КБ «Стрелка» по заданию Минстроя завершает работу по подготовке стандартов и принципов развития городских территорий в рамках жилищного строительства. Они будут сформипованы по итогам конкурса проектов жилой застройки, в котором приняли участие и зарубежные проектные бюро. При этом перед участниками ставилась задача улучшить качество жилья, не поднимая его стоимость. В свою очередь, Министерство строительства на основе этих принципов начинает формировать нормативную базу — СНиПы, СанПиНы, своды правил и прочее. В течение следующего года она будут утверждены и станут обязательными для девелоперов.