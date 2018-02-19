На инвестфоруме в Сочи обсудили роль индустрии встреч для развития регионов

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи участники обсудили роль индустрии встреч в развитии регионов страны. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации «Национальное конгресс-бюро», принимавшему участие в мероприятии.

В рамках сессии активно обсуждалась необходимость определений ключевых компетенций регионов для повышения эффективности привлечения мероприятий и их позиционирования. Речь шла о необходимости создания модели развития отрасли в регионах, стандартах для акселерации конгрессной составляющей. Эксперты рассказали о механизмах привлечения международных мероприятий в крупные города страны, привлечении финансовых потоков за счет проведения конгрессно-выставочных мероприятий и международных спортивных соревнований.

С докладами на сессии выступили: руководитель практики корпоративного управления и недвижимости филиала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Клиффорд Чанс СНГ Лимитед» Марк Бартоломи, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В дискуссии приняли участие и другие эксперты.

В ходе мероприятия достигнуты договоренности о содействии по формированию основного пула членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро», также подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с дирекцией социально-значимых и конгрессных мероприятий АНО «Улконгресс» (Ульяновск). Помимо этого ассоциацией было подписано

трехстороннее соглашение с Ростуризмом и «Национальным маркетинговым центром по туризму» Visit Russia. Документ позволит использовать существующие площадки стратегических партнеров как один из ключевых каналов продвижения страны за рубежом. В рамках сотрудничества запланирован ряд конкретных шагов по содействию создания соответствующей инфраструктуры и облегчения визового режима для участников событийных мероприятий.

Игроки рынка индустрии встреч отметили актуальность появления в России нового инструмента по продвижению страны на международном рынке.

Приняты решения о представлении ряда регионов РФ на национальном стенде России в рамках экспозиции международной выставки IMEX, которая состоится 15—17 мая 2018 года во Франкфурте (Германия). На национальном стенде России будут представлены событийные возможности регионов, а также организованы специальные программы для профессиональных байеров (потенциальных заказчиков мероприятий).

