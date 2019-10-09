Названы регионы с самой высокой смертностью трудоспособных россиян

Регионами с самым высоким уровнем смертности трудоспособного населения оказались Чукотский автономный округ, Кемеровская область и республика Тыва. Об этом свидетельствуют данные октябрьского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, в 2018 году коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (в России он составляет от 16 до 54 лет у женщин и от 16 до 59 лет у мужчин) на Чукотке составил 955 случаев на 100 тысяч населения трудоспособного возраста, в Кемеровской области — 704, в Тыве — 683. Затем идут Карелия (678 случаев на 100 тысяч населения) и Магаданская область (663 случая).

Исследователи отмечают, что данный показатель существенно различается в разных регионах России, и минимальный уровень отмечается в республиках Северного Кавказа — Ингушетии (142 случая на 100 тысяч населения), Дагестане (166 случаев) и Чечне (166 случаев).

Вместе с тем коэффициент смертности в 2018 году вырос на 0,8 процента по сравнению с 2017 годом и составил 12,5 на тысячу человек. Отмечается, что на динамику этого показателя может влиять увеличение доли пожилых людей, что сказывается на росте числа умерших. Число же смертей от ДТП, отравлений, утоплений, убийств и самоубийств сократилось на 5,3 процента.

В исследовании также говорится о снижении младенческой смертности на 9 процентов. Но, несмотря на это, рост числа умерших на фоне сокращения числа родившихся поддерживает негативную тенденцию естественной убыли населения.

Ранее Минэкономразвития подготовило документ, согласно которому снижению возрастных коэффициентов смертности будут способствовать мероприятия по ее сокращению, прежде всего среди населения трудоспособного возраста. При этом отмечалось, что, несмотря на подобные меры, естественная убыль населения сократится до 2023 года, так как эти меры не смогут «компенсировать тенденции в рождаемости».

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