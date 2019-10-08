Работающих россиян задумали заменить адаптированными мигрантами

В ближайшие пять-шесть лет численность трудоспособного населения в России будет ежегодно уменьшаться примерно на 800 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова. По его словам, число приезжающих им на замену мигрантов составит до 300 тысяч человек.

В таких условиях, отметил Баринов, нужно уделить больше внимания адаптации иностранцев. В частности, он сказал о необходимости освоения ими русского языка и культуры. «Большую помощь в этой работе должны оказать общественные институты и представители традиционных конфессий», — констатировал глава ФАДН.

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По словам Баринова, в России насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов (примерно семь процентов от общего населения страны), большинство из них — выходцы из стран СНГ.

По прогнозам Международного валютного фонда, к 2030 году Россия может потерять порядка 15 процентов рабочей силы. По данным аналитиков, к 2050-му количество трудоспособного населения в стране сократится примерно на 25 процентов.

Снижение численности рабочей силы зафиксировали с начала текущего года. На протяжении 2011-2018 годов показатель оставался относительно неизменным, но с учетом новых данных, численность скатилась к уровню 2005-го. Сложившуюся ситуацию объясняют неблагоприятной демографической обстановкой и снижением экономической активности людей старшего возраста.

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