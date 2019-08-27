Оценен масштаб «квалификационной ямы» в России

Почти у 34 миллионов человек, работающих в России, избыточные или недостаточные для выполняемой работы компетенции. Таким образом, они попадают в «квалификационную яму», сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

Отмечается, что во всем мире с этой проблемой сталкиваются 1,3 миллиарда человек, а к 2030 году их число увеличится на 100 миллионов.

В 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к «новому типу социального контракта» может увеличить рост ВВП в разных странах на 0,5–2 процента в год.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объясняет это тем, что современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек.

Ранее в августе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказал мнение, что в ближайшем будущем 15 миллионов низкоквалифицированных россиян могут оказаться невостребованными. В зону риска попадают продавцы, охранники и водители, считает он.

В ответ экс-замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов заявил, что в России массовой безработицы в ближайшее десятилетие не ожидается. По его словам, чтобы это произошло, в России должна поменяться вся инфраструктура. Сафонов добавил, что внедрение роботов в стране тормозит их высокая себестоимость и одновременно дешевизна «живой» рабочей силы.

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