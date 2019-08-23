Названы самые опасные для репродуктивного здоровья россиян профессии

Эксперты назвали сферы деятельности, которые оказывают наиболее негативное влияние на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин. Об этом рассказали в НИИ медицины и труда имени академика Н.Ф. Измерова, передает RT.

Наиболее негативное влияние оказывают на женщин химические факторы. Маляры, операторы заправочных станций и литейщики рискуют столкнуться с проблемами репродуктивного здоровья. Плохо сказываются на способности родить ребенка профессии, связанные с вибрациями — водитель, гравер, дорожник, шлифовальщик.

Особый риск представляет работа, связанная с микроорганизмами — это касается сотрудниц медучреждений, лабораторий, водоочистных сооружений, пищевой промышленности и животноводства. Еще один фактор, который может повлиять на репродуктивное здоровье, это экстремальный микроклимат — например, работа в цехе с холодильным оборудованием или на открытом воздухе в условиях экстремального климата.

Женщинам также не рекомендуют работать укладчиками-упаковщиками, формовщиками и такелажниками, так как это связано с подъемом тяжестей. Кроме того, негативно на репродуктивную функцию влияют профессии, связанные с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

На мужское репродуктивное здоровье воздействуют все вышеперечисленные условия, кроме тяжести процесса, считают в НИИ. Воздействие вредных факторов на работе может вызвать нарушения в формировании органов у детей, привести к генетическому сбою или рождению мертвого ребенка. На репродуктивное здоровье влияют нерациональное питание, вредные привычки, недостаточный сон, психоэмоциональные перегрузки.

Ранее Министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. Новым приказом вместо 456 запрещенных для женщин профессий утверждено 100.

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