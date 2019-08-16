Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий

Министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. Об этом сообщается на сайте ведомства. Новым приказом вместо 456 запрещенных для женщин профессий утверждено 100.

«Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия», — говорится в сообщении.

Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер). Женщины также смогут работать членами палубной команды (боцман, шкипер, матрос), кроме работ в машинном отделении, а также машинистами электропоездов и высокоскоростных поездов. Кроме того, они смогут заниматься верхолазными работами на высоте свыше 10 метров. Запрет также не распространяется на труд женщин в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях и организациях по оказанию бытовых услуг населению.

В Минтруде отметили, что работодатель вправе применять труд женщин без ограничений при создании безопасных условий труда. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ. Предыдущий документ с 456 специальностями был утвержден почти 20 лет назад.

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