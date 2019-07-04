Дальнобойщики поддержали идею разрешить женщинам водить фуры

В ассоциации «Дальнобойщик» одобрили идею разрешить женщинам управлять грузовыми фурами, потому что они аккуратные, грамотные водители и редко попадают в ДТП. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил координатор организации Валерий Войтко.

По его словам, нынешние модели машин сильно отличатся от тех, что были 10-20 лет назад — сейчас с управлением легко справиться, а кабины удобные. Он отметил, что в стране существует «серьезный кадровый голод», профессиональных водителей сильно не хватает. Впрочем, Войтко предположил, что снятие запрета для женщин не сильно повлияет на трудовой рынок. «Речь будет идти о каких-то процентах, может быть, нескольких процентах», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Минтруд обновил перечень запрещенных для россиянок работ и должностей, который действует с 1974 года. Сейчас в нем 456 пунктов из 38 отраслей. Предполагается, что список может быть сокращен в несколько раз — до 98 профессий. Согласно документу, с 2021 года женщинам разрешат работать дальнобойщицами, трактористками, ремонтницами автомобилей, машинистками электропоезда, водителями автобуса на междугородных и международных маршрутах, а также служить на корабле.

Ранее в ООН неоднократно выступали против запретительного списка, называя его ущемляющим права женщин. 20 сентября президент Владимир Путин призвал снять карьерные ограничения для россиянок и решить проблему гендерного неравенства.

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