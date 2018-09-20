Путин поддержал феминисток

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 сентября.

«Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше. (...) В таком случае мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации», — сказал российский лидер на Евразийском женском форуме.

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По его словам, необходимо создать условия для профессиональной самореализации женского населения, а также преодолеть существующие в этой области стереотипы. «И очень важно открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой», — отметил президент.

Глава государства также заявил о важности сохранения традиционных ценностей семьи и материнства.

В марте Владимир Путин высказал мнение, что России предстоит сделать еще многое, чтобы в правах женщин и мужчин исчезли различия. Однако, по его мнению, грань между мужскими и женскими профессиями в последнее время стирается.

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