Путина окружили женщины

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Президента России Владимира Путина после его выступления на втором Евразийском женском форуме обступили участницы мероприятия с просьбами сфотографироваться, сообщает РИА Новости.

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Глава государства спустился с трибуны в зал по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, чтобы сделать коллективное фото. Однако после этого каждая из окруживших президента женщин захотела персонально сфотографироваться с ним.

Организаторы неоднократно и настойчиво призывали участниц форума вернуться на свои места, но, несмотря на это, фотосессия с Путиным продлилась около 20 минут, сообщается в Telegram-канале НТВ. Однако даже после ухода президента женщины продолжали взволнованно показывать друг другу снимки, сделанные с российским лидером, пишет РИА Новости. Успокоить их удалось только Матвиенко.

В своем выступлении Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин. Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметила, что ситуация с этим улучшается, но проблемы с соблюдением прав женщин еще есть.

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