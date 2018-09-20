Путина окружили женщины

Президента России Владимира Путина после его выступления на втором Евразийском женском форуме обступили участницы мероприятия с просьбами сфотографироваться, сообщает РИА Новости.
Глава государства спустился с трибуны в зал по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, чтобы сделать коллективное фото. Однако после этого каждая из окруживших президента женщин захотела персонально сфотографироваться с ним.
Организаторы неоднократно и настойчиво призывали участниц форума вернуться на свои места, но, несмотря на это, фотосессия с Путиным продлилась около 20 минут, сообщается в Telegram-канале НТВ. Однако даже после ухода президента женщины продолжали взволнованно показывать друг другу снимки, сделанные с российским лидером, пишет РИА Новости. Успокоить их удалось только Матвиенко.
В своем выступлении Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин. Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметила, что ситуация с этим улучшается, но проблемы с соблюдением прав женщин еще есть.