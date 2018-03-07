Путин в разговоре с женщинами назвал мир мужским

России предстоит сделать еще многое, чтобы в правах женщин и мужчин исчезли различия, заявил президент Владимир Путин. Его слова в среду, 7 марта, передает РИА Новости.

«Мы все время говорим о необходимости уравнивания в правах мужчин и женщин по всем направлениям. И здесь еще звучало, что женщинам сложнее. Действительно, есть такой подход и понимание, что сегодняшний мир, вообще мир мужской», — сказал Путин на встрече с женщинами-предпринимателями в Самаре.

При этом глава государства отметил, что из-за ценностей, которые есть в культурном коде россиян, «у нас женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной». «Слава богу, у нас нет такого смешения понятий в голове и душе», — подчеркнул он.

Материалы по теме «Женщина — с нами» Как Путин провел 8 марта в перинатальном центре среди акушерок

По словам Путина, женщины имеют многие преимущества, в числе которых обаяние, красота и душевность. «Это то, чем мужчины дорожили, дорожат и всегда будут дорожить», — отметил президент.

При этом грань между мужскими и женскими профессиями стирается, считает Путин. «Потому что для того, чтобы быть или крупным акционером или даже миноритарием, руководителем производства, это требует особых качеств, прежде всего лидерских качеств», — сказал президент. По его мнению, для женщин вполне свойственны такие качества.

Путин в среду находится с визитом в Самарской области. В начале встречи с женщинами-предпринимателями президент поздравил всех с наступающим праздником 8 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!