Помощник президента поведал о закате мужского мира

Помощник президента России Владислав Сурков написал для издания «Русский пионер» колонку «Валентинка в багровых тонах», посвященную «закату» мужского мира из-за феминизма.

«Кто сомневается, посмотрите на Запад — матриархат действительно наступает. Женщины берут власть», — отметил помощник президента. По его словам, все чаще министрами, мэрами и главами правительств становятся женщины, все больше «просто каких-то беспричинно напористых и бесцельно пробивных женщин».

«Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями — "теперь приставать будем мы!" Должен же кто-то проявлять инициативу, секс, кажется, никто не отменял. Лучше уж так, чем никак», — предупредил помощник президента.

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Он подчеркнул, что мир — это «изобретение мужчины», и напомнил, что «возвышение женщин есть симптом упадка». В качестве примеров он привел слова Аристотеля о «падении Спарты из-за "слабого пола"», крах Римской империи после «принятия христианства Еленой», начало деградации правительства Османской империи в связи с «женским султанатом», а также «непоправимый урон российскому абсолютизму», причиненный императрицами.

По мнению Суркова, в западных странах «матриархальная демократия» идет на смену либеральной. «Все признаки очередного "заката" Европы (вернее, Еврамерики) налицо», — написал он.

Лишь немногие, по словам помощника президента, «заняты настоящим мужским делом — изобретают и конструируют новую реальность, пока их спутницы управляют устаревшей». В частности, мужчины якобы заняты цифровой экономикой, превращением хакеров в господствующее сословие, инновационными войнами. «Матери на хозяйстве. Но отцы вернутся с новым миром, с новыми игрушками для всех», — резюмировал автор.

Россия затронута феминизмом совсем незначительно, добавил Сурков. «Мы опять то ли отстаем от всех, то ли, наоборот, всех опережаем. Эта неопределенность подсказывает нам единственно возможную стратегию поведения на случай восстания женщин. Стратегию Кунктатора и Барклая — медлить и уклоняться. Не принимать навязываемый бой. И еще — любить», — заключил помощник президента.

В 2009 году в приложении к журналу был опубликован роман «Околоноля», написанный Натаном Дубовицким, авторство которого «Ведомости» приписывали Суркову, занимавшему тогда пост замруководителя администрации президента.

В 2015 году президент Владимир Путин также написал колонку для журнала «Русский пионер», в которой рассказал, что его родители не испытывали ненависти к нацистам.

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