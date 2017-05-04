Сурков прокомментировал свое «изможденное фото» и порадовался некрологам

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал изданию «Русский пионер» вызвавшую шумиху в сети фотографию, на которой он выглядит осунувшимся и изможденным.

Чиновник заверил, что здоров и хорошо себя чувствует. При этом, по его словам, от чтения посвященных ему некрологов он получил «эстетическое удовольствие», хоть и был «впечатлен размахом похоронной процессии». «Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! И как порой ярко обозначается глубокое познание медицины, политики, философии. Хорошо, правда, хорошо», — отметил Сурков.

Помощник главы государства также ответил тем, кто счел его сильно изменившимся. «Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица — это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны. В том числе, перемены к лучшему, которые нужно культивировать», — заключил он.

При этом рядом с неоднозначным кадром «Русский пионер» опубликовал еще одно фото, сделанное с перерывом в минуту. На нем чиновник изможденным не выглядит.

Ставший предметом обсуждения снимок был сделан 2 мая перед началом совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В соцсетях и ряде СМИ выдвигались различные предположения о том, из-за чего помощник российского лидера мог так сильно похудеть. Среди версий — болезни и пагубные пристрастия.

Не остался в стороне от дискуссии и глава Чечни Рамзан Кадыров. В комментарии к посту в Instagram журналистки Анастасии Кашеваровой он пошутил, что чиновник сидит на диете.