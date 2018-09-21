Россиянкам позволят управлять поездами и водить фуры

Министерство труда пересмотрит список из 456 профессий, запрещенных для россиянок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

«Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», — заявил он журналистам в кулуарах Евразийского женского форума.

По его словам, ограничения на работу женщин будут сняты в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники. Топилин отметил, что это расширит возможности россиянок для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда.

20 сентября президент России Владимир Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для россиянок. «Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше», — заявил российский лидер.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавало документ ущемляющим права женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru