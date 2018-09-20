В Минздраве рассказали о преимуществе женщин над мужчинами

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что женщины последовательнее мужчин. Такое заявление она сделала в кулуарах второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

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«У женщин, в отличие от мужчин, есть параллельное мышление, они последовательны — вот это есть такое некоторое отличие», — поведала министр.

Скворцова добавила, что в мире также «есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин».

Ранее, в июле 2017 года, была подсчитана дискриминирующая разница в зарплатах мужчин и женщин: россиянкам платят на 30 процентов меньше, чем мужчинам на одной и той же должности. При этом российских женщин признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law, Россия набрала ноль баллов в сфере защиты их прав.

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