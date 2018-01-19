Женщины сравнили свои доходы с зарплатами мужчин и возмутились

Большинство американок — 83 процента — заявили, что верят в наличие значительной разницы зарплат мужчин и женщин. Такого же мнения среди мужчин придерживается 61 процент. Об этом сообщается на сайте организации Ellevest.

Согласно результатам исследования, женщины менее удовлетворены своим материальным положением, чем мужчины: 47 против 55 процентов соответственно. При этом 48 процентов жительниц США утверждают, что они должны работать в два раза упорнее мужчин, чтобы получать хотя бы половину от их зарплат.

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Кроме того, абсолютное большинство американок, 91 процент, входящих в ЛГБТ-сообщество, а также 87 процентов жительниц страны, представляющих нацменьшинства, считают, что, если женщина принадлежит к какому-либо меньшинству, вероятность того, что она получает меньше мужчины, занимая аналогичную позицию, повышается.

При этом более трети американцев (39 процентов) либо считают надуманным мнение, что зарплата зависит от пола, ориентации и цвета кожи, либо не ответили на этот вопрос.

В 2017 года вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что средний размер зарплат женщин в стране на 26 процентов меньше, чем у мужчин. Она также отметила, что Россия находится на 100-м месте среди стран мира по доле женщин в парламенте.

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