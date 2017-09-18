Суд признал дискриминацией отказ брать женщину рулевым теплохода в Самаре

Самарский районный суд признал дискриминацией отказ Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП) принять местную жительницу Светлану Медведеву на работу из-за того, что она женщина. Требования истицы были удовлетворены частично, сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» в понедельник, 18 сентября.

Судья не стал обязывать предприятие заключить с Медведевой трудовой договор: с весны 2017 года женщина работает капитаном судна на другом предприятии — «Новокуйбышевском НПЗ».

Иск Медведевой рассматривался судами пять лет. Женщина рассказывала, что диплом техника-судоводителя и матросскую специальность «рулевой-моторист» она получила в Самарском речном техникуме в 2005 году. В 2012-м Медведева устроилась в СРПП — работала на судне «Москва-95». Затем она устно договорилась с руководством о работе рулевым-мотористом на теплоходе «Ом-338», однако в отделе кадров ей отказали.

В суде представители компании объясняли, что должность входит в «перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».

Медведева утверждала, что достаточно выдать шумоизоляционные наушники, но юристы СРПП отвечали, что «никакие наушники не помогут, нужно просто убрать двигатель с судна».

Проиграв суды, Медведева обратилась в комитет ООН, занимающийся проблемами дискриминации женщин. Организация также признала право россиянки занимать должность рулевого-моториста. В июле 2017 года Верховный суд России отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Официальный список видов работ, которые запрещено выполнять женщинам в России, включает 456 профессий из 38 отраслей. Он действует с 1974 года. ООН неоднократно признавало документ ущемляющим права женщин. В январе 2017 года Минтруд обещал его пересмотреть.