Россиянки предпочли путешествия и деньги детям и мужчинам

Большая часть россиянок видит источником полного счастья путешествия, улучшение здоровья и высокооплачиваемую работу. При этом мужчина осчастливил бы лишь 18 процентов российских женщин, а рождение ребенка — 9 процентов. Это следует из результатов опроса портала Леди.Mail.ru, передает ТАСС.

35 процентам для полного счастья не хватает путешествий, при этом 27 процентов считают, что мало путешествовали. 32 процентам не хватает финансов, а 16 процентов жалеют, что не научились копить деньги. Улучшить свое здоровье хотят 24 процента российских женщин, а здоровье близких — 28 процентов. 20 процентов женщин считают, что плохо следили за своим здоровьем.

Еще 22 процента мечтают о хорошо оплачиваемой работе — каждая пятая женщина призналась, что ее реальная зарплата ниже 30 тысяч рублей. Около 15 процентов уверены, что при их образовании и опыте работы они достойны зарплаты в 100 тысяч рублей. 12 процентов считают справедливым зарплату в 50 тысяч рублей, по 9 процентов — зарплату в 70 и 150 тысяч рублей.

При этом меньше всего для счастья женщинам нужны друзья (4 процента) и автомобиль (3 процента). 29 процентов опрошенных жалеют, что бесцельно потратили время.

В опросе участвовали 7403 пользовательницы Леди Mail.ru из России, он проходил с 7 по 14 августа среди женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее стало известно, что средний возраст российских женщин, впервые решивших родить ребенка, составил 37 лет. Изменение репродуктивного поведения россиянок исследователи связали со сменой модели семьи. Так, в современных российских реалиях оба супруга берут на себя финансовые обязательства и хотят заниматься саморазвитием, реализоваться в выбранной профессии и создавать материальную базу для своей семьи.

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