Россиянки стали тянуть с первой беременностью до 37 лет

Средний возраст российских женщин, впервые решивших родить ребенка, составил 37 лет. Об этом говорится в пресс-релизе центра репродукции и генетики «Нова Клиник», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в 2013 году средний возраст пациенток, впервые ставших матерями, составлял 34,5 года, а в 2018-м — уже 37 лет. Отмечается, что пик фертильности у женщины происходит в 24 года. К 30 годам способность к деторождению снижается почти в два раза.

Материалы по теме «Я не должна была рожать ребенка» Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь

Изменение репродуктивного поведения россиянок исследователи связали со сменой модели семьи. Так, в современных российских реалиях оба супруга берут на себя финансовые обязательства и хотят заниматься саморазвитием, реализоваться в выбранной профессии и создавать материальную базу для своей семьи.

По словам акушера-гинеколога Татьяны Трубиной, опасность позднего зачатия состоит в том, что с возрастом у женщины накапливаются заболевания, которые могут проявить себя во время вынашивания беременности и родов. «Наступление желанной беременности после 40 лет — это, с одной стороны, большое счастье, и мы радуемся вместе с пациентами, а с другой — испытание для женщины и будущего ребенка», — отметила она.

Ранее в апреле директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих заявил, что стремление российских женщин родить первенца после 30 лет отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране. По его словам, россиянки повторяют европеек и американок: получают одно или два высших образования, строят карьеру и только потом задумываются о продолжении рода.