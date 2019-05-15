В РПЦ посоветовали россиянкам искать мужей за границей

В РПЦ посоветовали не нашедшим мужа в России женщинам продолжать поиски за границей. Такое мнение выразил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир радиостанции «Радонеж».

По его словам, больше всего холостых мужчин проживает в Китае. При этом протоиерей подчеркнул, что никаких проблем с поиском мужа у женщин быть не должно, потому что «Земля круглая», и в любой момент можно «взять и уехать».

Отвечая на вопрос о счастье, священнослужитель отметил, что его можно найти «только в Боге».

Однако, по его словам, для того, чтобы стать счастливым, надо «шевелиться». Так, протоиерей призвал россиянок быть активными и не забывать, что «под лежачий камень вода не течет».

В апреле протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявлял, что «настоящие мужики» остались только в спецназе. Он вспомнил, как работал ректором 9-го факультета Академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и констатировал, что молодые россияне стали слабее. По его словам, среди современных российских мужчин уровень мужественности падает.

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