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В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

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В РПЦ считают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».

По его словам, среди современных россиян уровень мужественности падает. «Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались», — отметил он.

Протоиерей вспомнил, как работал ректором 9-го факультета Академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и констатировал, что молодые россияне стали слабее. «Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят — маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать — хоть похожи на солдат стали», — посетовал священник.

Представитель РПЦ также обеспокоен отказом многих российских мужчин от воспитания собственных детей. «Это только в кино русские своих не бросают...» — сказал он, отметив, что на самом деле 90 процентов российских мужчин не платят алименты.

Ранее протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал армию курортом и осудил «превращение мальчиков в девочек». Он похвалил родителей, которые отправляют детей в армию, а также привел типичные, на его взгляд, опасения родительниц: «Как же моя деточка, он у меня еще грудью питается, как же я его в армию, а там не дай Бог его кто-то обидит...».

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