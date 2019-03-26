В РПЦ ополчились на домовых

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим раскритиковал инициативу калининградских властей установить бронзовые фигурки домовых (хомлинов) на Медовом мосту и возле Музея янтаря в Калининграде. Об этом он написал в письме губернатору региона Антону Алиханову. Копию документа опубликовала в своем Facebook депутат областной Думы Екатерина Королева.

В тексте сказано, что использование языческих персонажей в городском оформлении — это популяризация идей неоязычества, которое «оказывает деструктивное влияние на развитие национальной культуры в регионе и перечеркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием христианства». Священнослужитель отметил, что для привлечения туристов не обязательно «отбрасывать народ к темным векам язычества и примитивного славянского национализма».

В областном министерстве культуры и туризма «Новому Калининграду» сообщили, что скульптуры домовых никакого отношения к религии не имеют и созданы для развлечения горожан и туристов.

«Идея установки хомлинов в разных частях города состояла в том, чтобы туристы ходили от одного места к другому, фотографировались возле них и таким образом знакомились с городом. Насколько мне позволяло время увидеть реакцию туристов и местных жителей на хомлинов, они воспринимались исключительно позитивно, люди шили им шарфики и шапочки, с удовольствием фотографировались с ними», — сказал глава ведомства Андрей Ермак. Он добавил, что РПЦ вряд ли должна решать подобные вопросы.

В свою очередь Королева в своем посте отметила, что надеется на реакцию чиновников и что «обращение в надзорные органы не потребуется».

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