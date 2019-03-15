РПЦ решила завладеть столичным музеем против его воли

Глава Русской православной церкви (РПЦ) обратился в Росимущество с требованием о передаче московского Спасо-Андроникова монастыря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В обители находится музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева, руководство которого выступает против передачи.

Письмо было направлено 4 февраля, а 15 февраля Росимущество направило в обратный адрес ответ, что обращение принято в работу, согласно требованиям закона о реституции (возвращении церкви объектов недвижимости культового назначения).

Чиновники ожидают получения официальной позиции Минкульта по данному вопросу и изучают архивы, чтобы подтвердить соответствие запрошенной недвижимости критериям передачи. Столичное управление Росимущества должно провести внеплановую проверку музея.

В декабре 2018 года сообщалось о передаче РПЦ здания планетария Барнаула, которое размещалось в здании Кресто-Воздвиженского храма, закрытого в 1939 году. Новое помещение научному учреждению пока не предоставили.

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