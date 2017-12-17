Вандалы изрубили крест в Спасо-Андрониковом монастыре

Поклонный крест на территории московского Спасо-Андроникова монастыря осквернен неизвестными. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила исполнительный директор общественного движения возрождения Спасо-Андрониковой обители Лада Савонина.

«В воскресенье во время очередного обхода территории монастыря и древнейшего монастырского некрополя были обнаружены следы акта вандализма — вся поверхность деревянного креста глубоко изрублена топором, повсюду валяются щепки», — заявила она.

Четырехметровый крест был установлен на месте колодца, вырытого руками основателя монастыря, святителя Алексия Московского. 28 мая вандалы безуспешно попытались сжечь крест, после реставрации доступ к нему был возобновлен. Тогда найти злоумышленников не удалось.

Московский Спасо-Андроников монастырь был основан в 1357 году.

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