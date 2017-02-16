РПЦ задумала вернуть столичный Андрониковский монастырь

Русская православная церковь рассматривает вопрос о передаче ей объектов московского Андроникова монастыря. Об этом агентству РИА Новости в четверг, 16 февраля, сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, монастырский комплекс должен быть передан РПЦ в рамках действия федерального закона №327 — он предусматривает передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. При этом она подчеркнула, что «вопрос рассматривается на перспективу».

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Для начала процесса передачи необходимо собрать пакет документов. Это может произойти только с одобрения Патриарха Московского и всея Руси, отметила игумения. «Собственно, от его одобрения зависит направление заявки. По моим сведениям, заявление пока не подано», — заключила Чернега.

Спасо-Андроников монастырь основан в 1357 году одним из учеников Сергия Радонежского, преподобным Андроником. В 1918 году был закрыт. В комплексе зданий в советское время располагалась тюрьма, общежитие, казенные учреждения, затем открыли музей Андрея Рублева, который работал и, вероятно, был похоронен на территории обители. С 1989 года в монастыре возобновились богослужения.

10 января власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Несмотря на обещания сохранить музейные функции здания, это вызвало у части городской общественности протест. В северной столице проходят акции как за, так и против такого решения.