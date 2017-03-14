Волгоградские вандалы выдрали и попытались сжечь поклонный крест

Двое неизвестных в черной одежде сломали и попытались поджечь поклонный крест возле храма Иоанна Предтечи в Волгограде. Как сообщает kp.ru, инцидент произошел в ночь на вторник, 14 марта.

«В половине первого ночи в двери храма постучал мужчина, который гулял по набережной с собакой, и рассказал [об инциденте], — сообщил журналистам священник Сергей Савенков. — Увидев людей, преступники ушли. Охранник нашел полуторалитровую бутылку с бензином».

Вскоре к храму прибыла полиция, однако задержать вандалов по горячим следам не удалось. В УМВД по Волгограду сообщили о начавшейся доследственной проверке.

В июле 2016 года депутат совета Лаишевского района Татарстана Петр Кузнецов спилил шестиметровый православный крест в одном из сел республики. Народный избранник был задержан, его обвиняют по статье 214 УК РФ «Вандализм».

В марте 2013 года в Москве спилили и похитили поклонный крест в районе Люблино. В 2012 году в России произошла серия подобных инцидентов: поклонные кресты были спилены в Архангельске, в Челябинской области и на Алтае.